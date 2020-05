Beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr muss seit dieser Woche ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. "Das beschränkt unsere Freiheit", sagen einige. Aber kann man sich überhaupt weigern, eine Maske zu tragen?

Was droht mir, wenn ich keinen Mund- und Nasenschutz trage?

In der ersten Woche der Maskenpflicht sind keine Strafen vorgesehen. Ab dem 4. Mai muss man allerdings zahlen. Laut Bußgeldkatalog drohen in Baden-Württemberg beim ersten Verstoß 15 Euro. Hält man sich weiter nicht an die Vorgaben können bis zu 30 Euro fällig werden. In Rheinland-Pfalz gibt es ein Verwarngeld in Höhe von 10 Euro.

Wer muss Nase und Gesicht nicht verdecken?

Sowohl Baden-Württemberg als auch Rheinland-Pfalz lassen bestimmte Ausnahmen zu. Kinder unter sechs Jahren müssen keine Maske tragen. Ebenso wenig Personen, für die das Tragen eines Gesichtsschutzes aus medizinischen oder sonstigen wichtigen Gründen nicht zumutbar ist. Baden-Württemberg nennt hier zum Beispiel Asthmatiker oder Menschen mit Behinderung. Laut baden-württembergischer Landesregierung sind auch schwerhörige oder gehörlose Menschen und deren Begleitpersonen ausgenommen. Denn sie sind besonders auf das Mundbild und eine deutliche Aussprache angewiesen. Wenn die medizinischen Gründe nicht offensichtlich zu erkennen sind, sollte man für eventuelle Kontrollen einen Nachweis bei sich tragen. Das kann etwa eine Bestätigung des Hausarztes sein. Beschäftigte im Einzelhandel müssen außerdem keine Maske tragen, wenn es andere geeignete Schutzmaßnahmen gibt – wie etwa eine Trennwand.

Dauer 1:59 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Maskenpflicht stellt Gehörlose vor große Probleme Gehörlose sind darauf angewiesen, anderen Menschen von den Lippen ablesen zu können. Das ist in Zeiten von Corona und Maskenpflicht unmöglich. Ein Pfälzer hat sich dafür eine Lösung ausgedacht. Video herunterladen (4,8 MB | MP4)

Was ist die rechtliche Grundlage für die Maskenpflicht?

Das Infektionsschutzgesetz – genauer Paragraf 28 in seiner neuen Fassung, die seit dem 28. März 2020 gilt. Dort heißt es: Die Behörde kann "Personen verpflichten (…) von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten". Solche "bestimmten Orte" sind jetzt zum Beispiel Supermärkte. Außerdem sieht Paragraf 28 vor, dass die Behörde die "notwendigen Schutzmaßnahmen" treffen darf, die die Verbreitung einer Krankheit verhindern können. Die Corona-Verordnungen stützen die Maskenpflicht auf diese beiden Sätze.

Dauer 8:01 min Sendezeit 20:15 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Vor Ort zwischen Corona-Angst und Sorglosigkeit Die meisten halten sich daran, aber vielen ist sie auch lästig: die Maskenpflicht. Unsere Vor-Ort-Reporterin Alix Koch ist in Mannheim unterwegs.

Greift die Regelung in Grundrechte ein?

Die Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske schränkt die allgemeine Handlungsfreiheit ein. Das hat das Verwaltungsgericht Mainz festgestellt, das Anfang der Woche über die Beschwerde einer Bürgerin entscheiden musste. Aber: Nicht jeder Eingriff bedeutet automatisch, dass auch Grundrechte verletzt sind. Viele Eingriffe sind gerechtfertigt. Es kommt immer auf die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme an. Oft treffen zwei Grundrechte aufeinander, wie hier der Gesundheitsschutz der Bevölkerung auf der einen und die allgemeine Handlungsfreiheit auf der anderen Seite. Es muss entschieden werden, welches dieser beiden Grundechte schwerer wiegt.

Wie sehen die Gerichte das?

Bisher halten die Gerichte eine Maskenpflicht für verhältnismäßig. Sie verhindere neue Ansteckungen und entlaste damit das Gesundheitssystem, so das Verwaltungsgericht Mainz. Rheinland-Pfalz nehme so seine Schutzpflicht gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern wahr. Und selbst wenn es Zweifel daran gebe, ob die Masken tatsächlich wirksam vor einer Ausbreitung des Virus schützen – die Landesregierung habe einen gewissen Spielraum bei der Einschätzung der Lage. Sie dürfe sich bei der Einführung der Verpflichtung auf die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts verlassen.

Dauer 0:37 min Mainzer Verwaltungsgericht zur Maskenpflicht Bisher halten die Gerichte eine Maskenpflicht für verhältnismäßig. Sie verhindere neue Ansteckungen und entlaste damit das Gesundheitssystem, so das Verwaltungsgericht Mainz

Das Verwaltungsgericht Hamburg weist auch darauf hin, dass die Gesichtsbedeckung nicht überall und jederzeit getragen werden müsse. Außerdem könne das Tragen einer Maske Grundlage für Lockerungen von Verboten sein, die in ihrer Gesamtheit stärker in Grundrechte eingreifen. Das Verwaltungsgericht Gera stellte zudem fest, dass die Maskenpflicht nur befristet gelte. Sie wiege daher nicht so schwer wie die Gefahr, die von einer Verbreitung des Virus ausgehe.

Diese gerichtlichen Entscheidungen sind allerdings alle in Eilverfahren getroffen worden – und damit vorläufig. Dennoch sind sie eine erste rechtliche Einschätzung. Höhere Instanzen haben sich außerdem noch nicht mit der Frage beschäftigt.