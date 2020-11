per Mail teilen

Die neue generelle Maskenpflicht in Düsseldorf ist rechtswidrig. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden und dem Eilantrag eines Klägers Recht gegeben. Der Beschluss gilt aber nur für diesen Bürger - das liegt am Verwaltungsrecht. Dennoch hob die Stadt Düsseldorf die Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht nach dem Urteil auf und kündigte eine neue Allgemeinverfügung an.