Bis Freitagabend, 18 Uhr, lief die Frist der Unions-Fraktionsvorsitzenden. Jetzt haben offenbar alle Abgeordneten von CDU und CSU - außer den bekannten Beschuldigten - verbindlich erklärt: Wir haben uns nicht an der Corona-Pandemie bereichert.

Um 18 Uhr war das Ultimatum abgelaufen: Am Ende haben alle der rund 240 Unionsabgeordneten schriftlich erklärt, dass sie in der Corona-Pandemie keinen finanziellen Vorteil gezogen haben aus dem Kauf oder Verkauf von Medizinprodukten. Die Fraktionsführung zeigte sich erleichtert, dass alle die Ehrenerklärung unterschrieben haben.

Transparenzoffensive soll folgen

Als weitere Konsequenz aus dem Masken-Skandal hat die Unionsfraktion eine Zehn-Punkte-Transparenzoffensive beschlossen, mit der das Abgeordnetengesetz verschärft werden soll. Dazu gehören unter anderem ein Verbot von bezahlter Lobbyarbeit, mehr Transparenz bei Nebeneinkünften und höhere Strafen bei Bestechlichkeit. Der SPD gehen die Vorschläge der Union allerdings noch nicht weit genug. Die Unionsfraktion will sich außerdem einen Verhaltenskodex geben, der über die gesetzlichen Regelungen hinaus gehen soll.

Vorwurf: Hunderttausende Euro Provision für Corona-Masken-Deals

Hintergrund sind vor allem die Fälle des Mannheimer CDU-Abgeordneten Nikolas Löbel und des CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein: Löbels Firma soll Kaufverträge für Corona-Schutzmasken zwischen einem baden-württembergischen Lieferanten und zwei Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim vermittelt haben. Dafür soll sie Provisionen in Höhe von rund 250.000 Euro kassiert haben.

Löbel hat bereits sein Bundestagsmandat niedergelegt und ist aus der CDU ausgetreten. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat einen Überprüfungsvorgang gegen ihn eingeleitet.

Auch CSU-Politiker Nüßlein soll an Masken-Geschäften verdient haben

Auch Nüßlein, der bisherige Vize-Fraktionschef der Union im Bundestag, soll Provisionen für die Vermittlung von Masken-Geschäften kassiert haben. Über seine Beratungsfirma soll er mehr als 600.000 Euro für die Vermittlung staatlicher Aufträge an einen Schutzmasken-Hersteller erhalten haben. Gegen ihn wird deshalb inzwischen wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit ermittelt. Nüßlein hat die Unionsfraktion verlassen und ist aus der CSU ausgetreten. Sein Bundestagsmandat behält er allerdings bislang.

Steinmeier: "Schäbig und schändlich"

Wie groß der Schock in der Politik ist, hat sich am Freitag in der ungewöhnlich harten Reaktion von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gezeigt:

"Das ist schäbig, und das ist schändlich. Wer so handelt, hat schlicht im Bundestag nichts verloren." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Vorwurf: Einflussnahme für Aserbaidschan

Bei den Lobbyismus- und Korruptionsvorwürfen geht es neben Geschäften mit Corona-Schutzmasken auch um den Verdacht der Einflussnahme gegen Bezahlung zugunsten des autoritär regierten Landes Aserbaidschan. So ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Axel Fischer wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit. Der Thüringer CDU-Abgeordnete Mark Hauptmann legte nach Lobbyismus-Vorwürfen sein Mandat nieder, wies diese Vorwürfe allerdings zurück.