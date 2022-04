Meinung: Masken, Müll und Machenschaften

Seit einer Woche ist die Maskenpflicht im öffentlichen Leben so gut wie aufgehoben. Dennoch gehört das Maskentragen zu unserem Leben, privat wie politisch, meint Josef Karcher.

Es war mitten im Wald, an einem stillen, friedlichen Ort. Auf dem einsamen Pfad lag eine Maske. Eine von diesen blauen OP-Masken. Wie war dieses Relikt aus Corona-Zeiten nur hierhergekommen, wo fernab jeglicher Behausung niemals so etwas wie eine Maskenpflicht geherrscht hatte, geschweige denn kontrolliert worden war.

Die Kolumne von Josef Karcher können Sie hier auch als Audio hören:

Ist auch egal. So eine Maske braucht in freier Natur 450 Jahre, bis sie verrottet. Das heißt, sie verschwindet nicht völlig. Da sie hauptsächlich aus Kunststoff besteht, löst sie sich in Mikroteilchen auf. Kurzum: Diese Maske musste „weg-getragen“ werden. Sie hätte Generationen von Wanderern gestört, vorausgesetzt der Wald als solcher würde so lange existieren. Alles hat bekanntlich seine Zeit.

Auch die Maskenpflicht, mit wenigen Ausnahmen. Wir können den Mund- und Nasenschutz abnehmen. Viele tun dies nicht, noch nicht. Sei es aus Vorsicht oder aus Gewohnheit. Andere fühlen sich befreit. Der Zwang ist weg.

Jens Spahn demaskiert sich dpa Bildfunk Kay Nietfeld

In einem psychologischen Sinn haben wir sowieso immer Masken auf, ohne es zu müssen. Wir verbergen uns, schützen unser wahres Ich. Wir schlüpfen in Rollen, je nach sozialem Umfeld. So kann zum Beispiel das Profil in den so genannten sozialen Netzwerken durchaus als Maske verstanden werden. Wer zeigt auf Facebook schon sein ungeschminktes Gesicht?

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sechs unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. „Zwei Minuten“ sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und präsentiert Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Politisch hat eine Demaskierung, eine Entlarvung bereits stattgefunden. Denken wir nur an den früheren Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU. Der hatte einst sehr viele Masken bestellt, für Millionen von Euro, zum Teil minderwertige Ware - womöglich verbunden mit hohen Provisionszahlungen, da wird immer noch ermittelt. Damals kostete das gute Stück rund sechs Euro, heute werden welche für 14 Cent als Restposten im Internet verhökert. Vielleicht steigt mit einer neuen Corona-Welle der Preis auch wieder, damit würde sich ein Kauf jetzt sogar lohnen.

Das Thema Masken ist also noch lange nicht aus der Welt. Für ein Zwischen- oder gar Endlager ist der Wald aber nicht der richtige Platz.