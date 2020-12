Alle paar Jahre lassen wir für Personalausweis, Reisepass oder Monatskarte neue Fotos machen. Zwischen dem alten und neuen Bild ist eine gefühlte Ewigkeit vergangen, ärgert sich Martin Rupps.

Heute trete ich mit einem neuen Foto vor Ihr Auge. Auf diesem Bild bin ich so alt wie auf keinem Kolumnen-Foto zuvor. Es zeigt die Spuren meiner Lebenszeit, seit ich das letzte Mal zu diesem Zweck vor eine Kamera getreten bin.

Älter, grauer, ehrlicher: Kolumnist Martin Rupps auf seinem neuen Porträtfoto SWR SWR/Kristina Schäfer

Alle paar Jahre lassen wir neue Portraitfotos machen für den Personalausweis, den Reisepass oder die Monatskarte. Die Gemeinheit dieser Dokumente liegt darin, dass sie viele Jahre gelten. Zwischen dem alten und dem neuen Foto liegt eine gefühlte Ewigkeit. Natürlich weiß ich, dass ich mit jedem Lebenstag älter werde und älter aussehe. Aber in Tages-Schritten fällt es – wenigstens mir selbst – nicht so auf, und die Menschen um mich herum gehen höflich mit dem Thema um. Umso größer die Überraschung nach Fototerminen. Auch dem nächsten Shooting (hoffentlich erst in Jahren!) werde ich so freudig entgegensehen wie einer Darmspiegelung.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Die Initiative für ein neues Kolumnen-Foto ging dennoch von mir aus. Hier der Grund: Als Leserinnen und Leser geben Sie mir das Wertvollste, was Sie mir zu geben haben, Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Dafür möchte ich ehrlich zu Ihnen sein – und sei es mit einem aktuellen Foto. Es ist auch eine Möglichkeit, Ihnen meinen Dank und meine Hochachtung auszudrücken.

Ewige Jugend gibt es nur im Roman

Ich kenne Politikerinnen und Politiker, die auf Websites oder in Prospekten alte Bilder verwenden. Ich finde, wer ständig von Glaubhaftigkeit redet, muss bei sich selbst damit anfangen. Älterwerden bedeutet die schwerste aller narzisstischen Kränkungen. Nicht älter zu werden, hat bislang nur einer geschafft, Dorian Gray, der Schönling aus Oscar Wildes Roman "Das Bildnis des Dorian Gray". Statt seiner altert im Verlauf des Romans ein Gemälde von ihm.

Weil ich keine Romanfigur bin, tritt Ihnen von jetzt an ein älter und grauer gewordener Kolumnist entgegen. Auf unseren weiteren Austausch freue ich mich. Sehr.