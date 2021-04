per Mail teilen

Beim Markenstreit um das "Hohenloher Landschwein" geht es auch um die Haltung der Tiere. Mehr Auflagen und Regeln zum Wohl von Tier und Mensch wünscht sich Kirsten Tromnau in Ihrer Kolumne.

Vor dem Bundesgerichtshof geht es heute um einen Markenstreit. Ist der Begriff "Hohenloher Landschwein" geschützt oder nicht. Eine Erzeugergemeinschaft beansprucht diese Bezeichnung für ihre Fleischprodukte. Eine Metzgerei hingegen will auch Produkte von anderen Landwirten unter diesem Namen verkaufen, auch wenn diese ihre Tiere nicht nach den strengen Vorgaben der Erzeugergemeinschaft halten.

Deutschland legt zu wenig Wert auf artgerechte Tierhaltung picture-alliance / Reportdienste picture-alliance/ dpa | Daniel Karmann

Von den Discountern sind wir Kunden bereits einiges gewohnt - vom Pferdefleisch in der Lasagne bis zum Gammelfleisch. Immer mehr Freunde von mir sind mittlerweile Vegetarier geworden, andere essen deutlich weniger Fleisch und ich kaufe bisher zumindest in unserer Metzgerei im Dorf.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Kirsten Tromnau meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Vertrauen in den Etikettentext oder diverse Öko-, Bio- und sonstige Siegel habe ich schon lange nicht mehr. Wir berichten in unseren Sendungen immer wieder über das Leiden der Tiere zum Wohle der Fleischindustrie. Mein Kollege Edgar Verheyen zeigt in seinen Reportagen unter welchen grausamen und schrecklichen Bedingungen Tiere gehalten und geschlachtet werden.

Regeln und Auflagen zum Tier- und Menschenwohl

Politiker und Verwaltungsbehörden überschütten uns doch sonst so gern mit vielen Auflagen. Ich frage mich, warum bei unseren Nahrungsmitteln so geschlampt wird, essen unsere politischen Entscheider anderes Fleisch als wir oder ist ihnen egal, was sie essen. Ich wünsche mir mehr Regeln und Auflagen zum Tier- und Menschenwohl.