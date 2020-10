Bundesweit fehlen nach einer Studie 23.000 ausgebildete Musiklehrer an Grundschulen. Der Deutsche Musikrat, die Kultusministerkonferenz und die Landes-Musikräte machen darauf aufmerksam. Nicht einmal die Hälfte der Unterrichtsstunden im Fach Musik würden an Grundschulen von dafür ausgebildetem Personal abgehalten. Dabei gebe es große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Die niedrigste Quote liege sogar bei nur elf Prozent ausgebildeten Musiklehrern. Die Experten erwarten, dass der Mangel in den nächsten Jahren noch größer wird.