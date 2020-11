Die Altersarmut in Deutschland wächst nach Einschätzung von Hilfsorganisationen weiter. Etwa jeder sechste über 65-Jährige in Deutschland sei von Armut bedroht, teilten der Deutsche Caritasverband und der Malteser Hilfsdienst mit. In keiner anderen Altersgruppe sei das Armutsrisiko in den vergangenen 15 Jahren derartig gestiegen. Altersarmut habe viele Gesichter und könne neben materiellem Mangel auch ein Defizit an sozialen Kontakten mit sich bringen, so der Malteser Hilfsdienst.