Der Stuttgarter Autozulieferer Mahle hat seine Pläne zum Stellenabbau konkretisiert: Nach Angaben des Betriebsrates sollen die meisten Stellen in Baden-Württemberg wegfallen.

Alle Standorte des Autozulieferers im Land sind vom Jobabbau bedroht. Mahle will bundesweit 2.000 Stellen abbauen, davon 1.700 Stellen in Baden-Württemberg. Besonders hart trifft es das Mahle-Werk in Gaildorf im Kreis Schwäbisch Hall: Es soll bis Mitte 2023 geschlossen werden, teilte der Autozulieferer heute mit. Fast 300 Arbeitsplätze sind davon betroffen. Nach Angaben von Mahle sei eine Schließung des Standortes unumgänglich, da es "keine Perspektive für eine wirtschaftliche und nachhaltige Aufstellung im Wettbewerbsumfeld" gebe.

Mahle kürzt auch in Stuttgart, Mühlacker, Vaihingen und Rottweil

In der Konzernzentrale von Mahle in Stuttgart sollen nach Angaben des Betriebsrates rund 800 Arbeitsplätze in der Verwaltung und der Entwicklung wegfallen. Am Standort Mühlacker/Vaihingen sollen insgesamt knapp 200 Jobs gestrichen werden, in Rottweil über 150, in Schorndorf im Rems-Murr-Kreis rund 100. Dieter Kiesling, der stellvertretende Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Mahle, sagte dem SWR: "Betriebsbedingte Kündigungen sehen wir als ein absolutes No-Go an und auch die Werkschließungen werden wir nicht akzeptieren." Für die Mahle-Beschäftigten gilt eine Jobgarantie bis Ende des Jahres.

"Mit diesen Maßnahmen erweitert Mahle seine Kostensenkungs- und Restrukturierungsprogramme, die aktuell unter den wirtschaftlichen Belastungen durch die Corona-Krise an Dringlichkeit gewonnen haben."

Kritik von der Gewerkschaft IG Metall

Der Konzern begründet den geplanten Stellenabbau mit dem technologischen Wandel, verschärft noch durch die Corona-Krise. Mit dem Stellenabbau will sich Mahle "strukturell und technologisch neu aufzustellen und damit die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig sichern". Die Gewerkschaft IG Metall dagegen kritisiert, der Autozulieferer habe bis heute keine Alternativen für die Verbrenner-Produktion entwickelt. In den kommenden Wochen soll es nach Angaben der Konzernleitung Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern vor Ort geben, um über die Details der Maßnahmen zu beraten.

Mahle steht wie die gesamte Autobranche unter Druck

Mahle leidet - wie andere Unternehmen in der Autobranche - nicht nur unter der Corona-Pandemie und einer schwächeren Nachfrage nach Autos, sondern muss auch den Wandel in Richtung E-Mobilität schaffen. Der Autozulieferer hat sich vor allem auf den Verbrennungsmotor konzentriert und stellt Kolben, Filter oder Pumpen her. Aktuell beschäftigt Mahle weltweit 72.000 Beschäftigte, davon knapp 12.000 in Deutschland. Das Unternehmen fährt seit 2018 einen strikten Sparkurs und hat bislang weltweit 6.700 Stellen abgebaut.