Die US-Regierung setzt 15 Millionen Dollar für die Festnahme des venezolanischen Machthabers Nicolas Maduro aus. Das hat Außenminister Mike Pompeo angekündigt. US-Justizminister William Barr will Maduro anklagen, er wirft ihm Drogen-Terrorismus vor. Maduro habe Venezuela in eine kriminelle Organisation von Drogenschmugglern und Terroristen verwandelt. Die USA unterstützen im Machtkampf in Venezuela Maduros Konkurrenten Juan Guaido.