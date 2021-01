Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will stärker gegen Kindesmissbrauch vorgehen. Das Gesetz müsse angepasst werden, um Kinder besser zu schützen, die Opfer von Inzest und sexueller Gewalt werden, sagte Macron. In den vergangenen Wochen sind in Frankreich viele Berichte über sexuelle Übergriffe in Familien bekannt geworden. Die Verjährungsfrist von Sexualverbrechen liegt derzeit bei 30 Jahren - viele fordern, sie komplett abzuschaffen.