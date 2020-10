Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wieder einen ausländischen Staatschef zu Gast. Zwei Tage vor Beginn der deutsche EU-Ratspräsidentschaft berät sie auf Schloss Meseberg mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die beiden sind für einen Corona-Hilfsfonds von 500 Milliarden Euro. Das Konzept steht in Konkurrenz zu anderen Ideen in der EU. So wollen etwa Dänemark, die Niederlande, Österreich und Schweden keine Hilfen für in Not geratene Länder in Form von Zuschüssen. Die so genannten "Sparsamen Vier" sind eher für eine Kreditvergabe.