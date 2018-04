Maas sagt Jordanien weitere Hilfen zu

Außenminister Heiko Maas hat Jordanien weitere Hilfe für die Versorgung von Hunderttausenden Flüchtlingen zugesagt. Zum Auftakt einer zweitägigen Reise in das Königreich nannte er das Land eine "Stimme der Vernunft" im Nahen und Mittleren Osten. Maas will heute in Al-Asrak das zweitgrößte Flüchtlingslager Jordaniens mit 37.000 Bewohnern besuchen. Mit der jordanischen Führung will Maas unter anderem über den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern sprechen.