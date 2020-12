per Mail teilen

Außenminister Heiko Maas (SPD) droht dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko mit neuen Strafmaßnahmen. In der "Bild am Sonntag" forderte er Lukaschenko auf, mit der Opposition zu verhandeln, die Wahl zu wiederholen und die Misshandlung friedlicher Demonstranten zu stoppen. Andernfalls würden die bereits bestehenden Sanktionen verschärft. Gegen den offiziellen Wahlsieger Lukaschenko gibt es seit dem Urnengang am 9. August fast täglich neue Proteste. Opposition und zahlreiche internationale Beobachter, darunter die Europäische Union, halten die Wahl für gefälscht.