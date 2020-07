Zu wenig Abstand, keine Masken, Party trotz Corona: Bundesaußenminister Maas hat mit neuen Corona-Beschränkungen gedroht, wenn sich Urlauber wie zuletzt auf Mallorca nicht verantwortungsvoll zeigen sollten.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte der Funke Mediengruppe, es sei gerade erst gelungen, in Europa die Grenzen wieder zu öffnen, das dürfe man jetzt nicht durch leichtsinniges Verhalten aufs Spiel setzen. Sonst seien neue Beschränkungen unvermeidbar.

"Rücksichtsloses Verhalten" am Ballermann

Er kritisierte die Ballermann-Szenen auf Mallorca. So ein Verhalten sei nicht nur gefährlich, sondern auch rücksichtslos. Der Außenminister dämpfte die Erwartungen an die Aufhebung weiterer Reisewarnungen. In vielen Ländern laufe gerade eine zweite Corona-Welle an - schon deshalb könne man sich keine Experimente erlauben.

Maas: Lage außerhalb der EU bleibt schwierig zu beurteilen

Innerhalb der EU kann man laut Maas auf eine gemeinsame Datenbasis und abgestimmte Verfahren vertrauen. Außerhalb der EU sei die Lage schwerer zu beurteilen. Das Auswärtige Amt schaue sich die Daten aber ständig neu an, auch die aus der Türkei.

Bislang gilt für die Türkei weiterhin eine Reisewarnung - zuletzt hatte Maas regionale Corona-Zahlen von der Türkei gefordert, um die Lage vor Ort besser einschätzen zu können.