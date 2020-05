Außenminister Heiko Maas (SPD) hat die britische Regierung für ihr Verhalten bei den laufenden Brexit-Verhandlungen kritisiert. Obwohl Großbritannien und die EU sich in der Vergangenheit bereits auf bestimmte Punkte einigten, nehme die Regierung in London jetzt davon Abstand – und das in zentralen Punkten, sagte Maas der "Augsburger Allgemeinen". Das gehe so nicht. Beide Seiten wollen bis zum Jahresende ein Handelsabkommen vereinbaren. Die Verhandlungen dazu gehen am Montag weiter.