Deutschland will zivile Projekte in Afghanistan im kommenden Jahr mit bis zu 430 Millionen Euro unterstützen. Das hat Außenminister Heiko Maas (SPD) bei der virtuellen internationalen Geberkonferenz für das Land angekündigt. Man wolle ein vergleichbares Niveau an finanzieller Hilfe in den Jahren bis 2024 aufrechterhalten, wenn die Umstände dies erlaubten. An der Geberkonferenz nehmen Vertreter von mehr als 70 Ländern teil. Die EU versprach Afghanistan 1,2 Milliarden Euro für die nächsten vier Jahre. Bedingung dafür sei aber, dass das Land der Demokratie verpflichtet bleibe und Menschenrechte einhalte.