per Mail teilen

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko bekommt Unterstützung von der russischen Nationalgarde. Das geht aus einem veröffentlichen Kooperationsabkommen hervor. Ziel der Zusammenarbeit ist demnach, dass die öffentliche Ordnung gewahrt wird und wichtige staatliche Einrichtungen geschützt werden. Das Abkommen ist demnach bereits seit knapp einem Monat in Kraft. Russlands Präsident Vladimir Putin hatte Lukaschenko in der Vergangenheit schon mehrfach Unterstützung versprochen. In Belarus protestieren seit Monaten Menschen gegen den Präsidenten, nachdem er sich bei der Wahl zum erneuten Sieger erklärt hatte.