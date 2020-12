per Mail teilen

Die EU hat sich besorgt über das Verschwinden der belarussischen Oppositionellen Maria Kolesnikowa geäußert. Nach Angaben einer Augenzeugin wurde sie am Morgen in der Minsker Innenstadt in einen Minibus gezerrt und verschleppt. Fast zeitgleich seien zwei ihrer Mitarbeiter verschwunden. Von allen dreien fehle seitdem jede Spur. Vermutlich seien sie vom Geheimdienst oder anderen Staatsorganen festgenommen worden, hieß es.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell ließ über seinen Sprecher mitteilen, man sei in Sorge darüber, dass die belarussische Bevölkerung mit Hilfe von willkürlichen Festnahmen eingeschüchtert werden solle. Kolesnikowa gilt als treibende Kraft der Demokratiebewegung in Belarus. Diese wirft Staatspräsident Alexander Lukaschenko Wahlbetrug vor und demonstriert seit Wochen gegen ihn.