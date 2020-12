Erstmals seit Beginn der Proteste in Belarus wollen Staatschef Alexander Lukaschenko und Russlands Präsident Wladimir Putin sich persönlich treffen. Geplant sei das in den kommenden Wochen, teilte der Kreml mit. Demnach wollen die beiden Politiker die Beziehungen ihrer Länder stärken. Putin hatte Lukaschenko zuletzt zugesichert, im Falle einer Eskalation der Proteste Sicherheitskräfte nach Belarus zu schicken. Der russische Präsident erkennt den Wahlsieg Lukaschenkos an. Die belarussische Opposition hingegen wirft Lukaschenko Wahlbetrug vor. Seit drei Wochen kommt es in dem osteuropäischen Land täglich zu Protesten - auch heute demonstrieren wieder Tausende.