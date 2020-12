Die Regierungschefs von 27 EU-Staaten haben am Mittwoch eine heikle Aufgabe: in Belarus helfen ohne zu eskalieren. Der Kreml warnt davor, sich einzumischen.

Einerseits wollen die EU-Länder die friedlichen Demonstranten bei ihren Forderungen nach Neuwahlen und einem Ende der Verhaftungen durch die Regierung unterstützen, betonen europäische Diplomaten. Andererseits wollen sie Russland keinen Vorwand liefern, in Belarus einzumarschieren. "Dies ist ein Balanceakt", sagt Gwendolyn Sasse, Forschungsdirektorin des Zentrums für Osteuropa- und internationale Studien.

Merkel telefoniert mit Putin

Russland hat jedenfalls das Ausland davor gewarnt, sich in den Belarus-Konflikt einzumischen. Dann könnte die Lage weiter eskalieren, teilte der Kreml mit.

Zuvor hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Merkel forderte darin, die Regierung in Belarus müsse auf Gewalt gegen friedliche Demonstranten verzichten und mit der Opposition sprechen. Seit der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Wahl von Präsident Alexander Lukaschenko vor mehr als einer Woche gibt es täglich landesweit Proteste.

Imago Russian Look

Barley erwartet von EU deutliche Signale

Die Staats- und Regierungschefs der EU besprechen sich in einem Videogipfel. Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley (SPD), sagte im SWR, sie erwarte vom Sondergipfel deutliche Signale. Die Europäische Union müsse Lukaschenko weiterhin zeigen, dass sie die Vorgänge in Belarus nicht akzeptiere, weder die Wahlmanipulation noch die Gewalt gegen Demonstrierende: "Da ist die EU schon deutlicher, als sie es in der Vergangenheit oft war, aber da wird sicherlich noch mehr folgen."

Gleichzeitig mahnte Barley aber auch ein sensibles Vorgehen an: "Es ist natürlich richtig, dass man in so einer Situation sehr vorsichtig sein muss mit den konkreten Schritten, weil die Situation vor Ort sehr angespannt ist und man eine weitere Eskalation vermeiden muss."

Bundesregierung: Menschen in Belarus fordern selbstverständliche Rechte ein

Auch der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, betonte am Montag, dass die Menschen in Belarus Rechte einforderten, die selbstverständlich sein sollten.

"Diese Menschen sollen wissen, dass Europa an ihrer Seite steht und sehr genau hinsehen wird, wie mit ihnen umgegangen wird." Regierungssprecher Steffen Seibert

Generalstreiks in ganz Belarus

Mit Generalstreiks im ganzen Land versuchen Arbeiter in vielen Staatsbetrieben Lukaschenko zum Rücktritt zu drängen. Bei einer Ansprache vor Arbeitern einer Traktorenfabrik wurde der Präsident zu Wochenbeginn ausgebuht. Viele riefen, er solle verschwinden. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta erteilte Lukaschenko der Forderung nach Neuwahlen eine Absage.

"Sie werden nicht erwarten, dass ich etwas unter Druck mache." Alexander Lukaschenko

Oppositionskandidatin offiziell nur bei zehn Prozent

Lukaschenko hatte die Präsidentenwahl vom 9. August nach Angaben der Wahlkommission mit 80 Prozent der Stimmen gewonnen. Demnach erhielt die Kandidatin der Opposition, Swetlana Tichanowskaja, nur zehn Prozent. Das halten viele im Land für Betrug.

Obwohl die Polizei brutal gegen Demonstrierende vorgeht und bisher 7.000 Menschen festgenommen hat, werden die Proteste von Tag zu Tag größer. Allein am Sonntag forderten etwa 200.000 Menschen den Rücktritt des seit 26 Jahren regierenden Präsidenten.

Tichanowskaja nach Litauen geflohen

Die Oppositionskandidatin war angesichts des brutalen Vorgehens gegen Demonstrierende nach Litauen geflohen. Von dort aus wandte sie sich in einer Videobotschaft an die Menschen in ihrer Heimat. Sie sei bereit, Verantwortung zu übernehmen und übergangsweise "als nationale Anführerin zu handeln". Der Ehemann von Tichanowskaja, der regierungskritische Blogger Sergej Tichanowski ist seit Mai in Minsk im Gefängnis. Für ihn war seine Frau zur Präsidentenwahl angetreten.