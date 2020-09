In Europa sterben jedes Jahr Hunderttausende Menschen an den Folgen von Umweltverschmutzung, so die EU-Umweltagentur. Die größten Probleme: Luftverschmutzung und Lärmbelastung.

Dem Bericht der EU-Umweltagentur zufolge sterben an den Folgen von Luftverschmutzung jedes Jahr mehr als 400.000 Menschen in der Europäischen Union vorzeitig. Für den Bericht wurden Daten zum Einfluss der Umwelt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Europäer analysiert.

Maßeinheit "vorzeitige Todesfälle" umstritten

Natürlich fällt niemand tot um, weil er an einer vielbefahrenen Straße entlang spaziert und dabei die Abgase der Autos einatmet. Wer aber an einer vielbefahrenen Straße wohnt und dauerhaft Schadstoffen und Feinstaub ausgesetzt ist, kann davon krank werden. Asthma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes können durch Luftverschmutzung verursacht werden. Und viele Menschen sterben dann auch an diesen Krankheiten.

In vielen Städten in Deutschland ist die Luft in den letzen Jahren sauberer geworden. dpa Bildfunk picture alliance/Marijan Murat/dpa

Der Bericht der Europäischen Umweltagentur beruft sich auf Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Es heißt, diese Menschen seien "vorzeitig" gestorben, also vor Ablauf ihrer Lebenserwartung. Allerdings ist die Maßeinheit der "vorzeitigen Todesfälle" umstritten. Sie ist letztlich eine statistische Größe, und wird von vielen Wissenschaftlern kritisiert. Schließlich weiß niemand, wie lange ein Betroffener ohne diese Erkrankung gelebt hätte.

Luftverschmutzung in vielen Städten deutlich gesunken

Dennoch lässt der heutige Bericht ein paar interessante Schlüsse zu. Zum Beispiel den, dass die Zahl der "vorzeitigen Todesfälle" durch Luftverschmutzung in der Statistik zurückgeht, seit 1990 um rund 600.000. Demnach ist die Luft also sauberer geworden, und diese Entwicklung dürfte sich zuletzt noch verstärkt haben. Schließlich sind die Messwerte von Luftschadstoffen bei uns in Deutschland in vielen Städten deutlich gesunken.

Oder den Schluss, dass die Folgen von Umweltverschmutzung immer auch ein soziales Problem sind. So sieht der Bericht der Umweltagentur den höchsten Anteil an vorzeitigen Todesfällen durch Umweltbelastung europaweit in Bosnien und Herzegowina. Hier soll mehr als jeder vierte Bürger daran sterben. In Island, Norwegen und Deutschland dagegen nur etwa jeder Zehnte. Armut, so der Chef der Umweltagentur, gehe eben häufig mit einem Leben in belasteter Umwelt und schlechter Gesundheit einher.

Eine dichte Dunstglocke liegt über der bosnischen Hauptstadt Sarajevo. Bosnien und Herzegowina haben europaweit den höchsten Anteil an Todesfällen in Zusammenhang mit Umweltbelastungen. dpa Bildfunk picture alliance/Eldar Emric/AP/dpa

Viele Todesfälle auf Umweltfaktoren zurückzuführen

Nach der Luftverschmutzung sieht der Bericht die Lärmbelastung als Todesursache Nummer zwei aller Umweltgefahren in der EU. Sie soll jährlich für 12.000 vorzeitige Todesfälle verantwortlich sein. Auch Auswirkungen des Klimawandels wie Hitzewellen oder Überschwemmungen sorgten für Tote, genauso wie Chemikalien, Antibiotika-Resistenzen oder verschmutztes Trinkwasser.

Alle Faktoren zusammengerechnet kommt der Bericht dann EU-weit auf 630.000 vorzeitige Todesfälle. Oder anders ausgedrückt: 13 Prozent aller Todesfälle sind auf Umweltfaktoren zurückzuführen.