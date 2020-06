"Wer Angst vor Corona hat, sollte fliegen". Das hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr diese Woche gesagt. Was das mit seinen Mitarbeitern, Mallorca und der Weltrettung zu tun hat, erklärt Max Waibel.

Ich habe Post bekommen - von der Lufthansa. Nein, nicht wegen der 22.000 Mitarbeiter, die sie jetzt entlassen wollen. Bin ja sozusagen Miteigner, mit neun Milliarden Euro. Sie auch. Steuergelder. Corona-Paket.

"Wer Angst vor Corona hat, sollte fliegen". Das hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr diese Woche gesagt. Was das mit seinen Mitarbeitern, Mallorca und der Weltrettung zu tun hat, erklärt Max Waibel.

Dachte, die fragen mich, was ich davon halte. Aber nein. Es geht in der Mail um die Veränderungen im Vielfliegerprogramm. Werden um ein Jahr verschoben.

Vielflieger? Ich? Sehr lustig. Aber: Ich habe gehört, dass solche Vielflieger-Menschen jetzt Probleme haben. Ernsthafte Probleme. Denen drohen Punkte verloren zu gehen. Prämien.

Es soll ja schon vor Corona Reisebüros gegeben haben, die waren auf diese Dauerflieger spezialisiert. Die haben geholfen, wenn das Punktekonto nicht rechtzeitig voll wurde. Die haben einen Dreieckskurs über einem Billigflugland zusammengestellt, der so oft abgeflogen wurde, bis die Quote dann doch stimmte ... Hab‘ ich gehört ... Ist ja auch nicht verrückter als Krabben von Ostfriesland nach Marokko fahren, dort pulen und dann zurück, oder? Na ja, vielleicht doch.

Stellen Sie sich also vor, so ein "frequent flyer", der sitzt wegen Corona zuhause. Und die Meilen drohen zu verfallen. Plötzlich versteht man die Anspannung in großen Teilen der Bevölkerung viel besser!

Na ja, der war jetzt billig. Und unfair.

Der Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat nämlich gerade gesagt ... nein, nicht dass ihm das leid tut, das mit den Mitarbeitern ... Der hat gesagt: Wer Angst vor Corona hat, sollte fliegen. Lufthansa natürlich! Die Filter in den Flugzeugen sorgten nämlich für viel bessere Luft drinnen als draußen - also, da wo wir jetzt sind.

Im Flugzeug bessere Luft als außerhalb

Da bekommt die Ankündigung, deutsche Urlauber dürften demnächst wieder nach Mallorca fliegen, einen ganz neuen Zungenschlag. Die wollen mal wieder an die frische Luft - also an die richtig frische Luft. Im Flieger. Vielleicht sollte ich das auch so machen.

Flugzeuge der Lufthansa stehen am Flughafen am Boden. Bei der Airline sind nach der Corona Krise 22.000 Arbeitsplätze bedroht. Imago Overstreet

Warum setzen wir eigentlich nicht die ganze deutsche Bevölkerung in Flugzeuge? In unsere Lufthansa-Maschinen. Konjunkturpaket und Corona-Prophylaxe in einem! Und nebenbei noch Arbeitsplätze retten und Prämien sammeln.

Bei 83 Millionen Deutschen wären das dann 290.000 Passagiere pro Flieger. Oha! Das könnte dann doch etwas eng werden - auch mit der frischen Luft.

Das heißt: Wir müssen die Flugzeuge für zukünftige Generationen sehr viel größer bauen. Raumschiffen gleich ... in denen wir Wälder pflanzen, Flüsse anlegen oder Tiere aussetzen. Immer mit der guten Luft. Dieselautos wären verboten, klar, Burger mit Rindfleisch auch.

Ich bin mir sicher: Damit würden wir Corona und dem Klimawandel draußen entkommen, und wir würden dennoch fliegen - viel fliegen!