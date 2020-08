per Mail teilen

Lufthansa meldet ein Rekordminus von 1,5 Milliarden Euro für das zweite Quartal. Ohne betriebsbedingte Kündigungen - auch in Deutschland - sei die Airline nicht zu retten, heißt es.

Die negativen Zahlen für das zweite Quartal bei der Lufthansa waren erwartet worden. Eine Trendwende ist nicht absehbar, denn momentan wollen die meisten Deutschen bedingt durch die Corona-Pandemie weder privat noch beruflich fliegen. Wer jetzt doch fliegen will oder muss, hat oft ein ungutes Gefühl dabei.

Einbruch bei Urlaubs- und Geschäftsreisen in der Corona-Krise

Die Bilder von Urlaubern mit Masken am Pool wecken kaum Lust aufs Kofferpacken. Selbst wenn jetzt die Reisewarnung für vier türkische Urlaubsregionen aufgehoben worden ist, weiß man als Urlauber nicht, wie der Corona-Test beim Abflug aussieht. Und wer will schon im Ausland in Quarantäne bleiben. Alle Top-Rabattangebote der Fluggesellschaften nutzen nichts: Die Ängste bei den Urlaubern sind groß - und sie sind auch berechtigt.

Sparmaßnahmen: Neue Kommunikation Lufthansa und Gewerkschaften

Lufthansa plant drastische Sparmaßnahmen: Mindestens 100 Flugzeuge und 22.000 Stellen weniger. Konzern-Chef Spohr warnt die Beschäftigten jetzt: Ohne betriebsbedingte Kündigungen wird es nicht gehen. An die Adresse der Gewerkschaften gerichtet ist Spohrs Appell, die Verhandlungsmechanismen der Vergangenheit passen nicht mehr. Die Verhandlungen zwischen Lufthansa und ihren drei Gewerkschaften waren bereits in den guten Zeiten schwierig - zeitweise herrschte monatelang Eiszeit. Jede Seite hat der anderen vorgeworfen, sich nicht bewegen zu wollen.

Jetzt ist die Situation aber eine neue: Die Lufthansa ist wirtschaftlich am Boden. Trotzdem verlangen und bieten die Gewerkschaften wieder dasselbe an wie früher: Sie fordern weiterhin Kündigungschutz und bieten dafür Gehaltsverzicht, Teilzeitregeln und Vorruhestand. Das reicht jetzt nicht mehr. Die Gewerkschaften müssen neu denken.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr erwartet, dass sich die Nachfrage im Luftverkehr nur langsam erholt und über Jahre unter dem Vor-Corona-Niveau bleibt. dpa Bildfunk picture alliance/Oliver Roesler/Lufthansa/dpa

Staatshilfen für die Lufthansa: Der Bund muss für die Rettung aufstocken

Konzernchef Spohr rechnet erst 2024 mit einer Erholung des weltweiten Flugverkehrs. Die Lufthansa bekommt für ihre Rettung rund neun Milliarden Euro Staatshilfen. Diese Summe wird wohl nicht reichen, um die Fluggesellschaft zu retten. Der Staat wird demnächst noch einige Milliarden mehr geben müssen. Das war im Grunde auch schon vor dem Einstieg des Bundes bei der Lufthansa klar.

Es ist aber der Wunsch der deutschen Politik, eine deutsche Fluggesellschaft zu haben - aus verkehrspolitischen, strategischen, aber auch aus Image-Gründen. Deutschland braucht als große exportabhängige Wirtschaftsnation eine eigene internationale Fluggesellschaft. Und diese Fluggesellschaft wird uns alle in den nächsten Jahren noch viel Geld kosten - ob wir fliegen oder nicht.