Die Lufthansa streicht auf ihren Europaflügen die kostenlose Bordverpflegung in der Economy-Klasse. Vom kommenden Frühjahr an müssen Passagiere für Snacks und Getränke an Bord bezahlen, teilte der Lufthansa-Konzern in Frankfurt mit. Die Regelung gilt für Lufthansa-, Swiss- und Austrian-Flüge. Eine Sprecherin sagte, das bisherige Angebot erfülle oft nicht die Erwartungen der Fluggäste. Künftig sollen gesündere und umweltfreundlichere Produkte zum Kauf angeboten werden - etwa Salate, Bowls und Müsli.