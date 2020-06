per Mail teilen

Die Lufthansa-Aktionäre haben dafür gesorgt, dass die Airline weiterfliegen kann. Sie stimmten bei ihrer außerordentlichen Hauptversammlung für das staatliche Rettungspaket.

Das Rettungspaket der Bundesregierung, um eine Pleite der Airline wegen der Corona-Krise zu verhindern, umfasst neun Milliarden Euro. Es bedeutet, dass der Staat mit 20 Prozent im Lufthansa-Konzern einsteigt. Im Ringen um die Zustimmung zum staatlichen Rettungspaket versuchte die Lufthansa-Führung auf der Online-Hauptversammlung den Druck auf die Aktionäre zu erhöhen. "Wir haben kein Geld mehr", sagte Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley. Ohne das Unterstützungspaket, für das eine Zweidrittelmehrheit notwendig war, drohe der Airline in den nächsten Tagen die Insolvenz.

Die EU-Kommission hat die Staatshilfen bereits unter der Bedingung genehmigt, dass die Lufthansa Start- und Landerechte in Frankfurt und München an Konkurrenten abgibt. So sollen Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden.

Ryanair klagt wegen Staatshilfen beim EU-Gericht

Kurz vor der Entscheidung über das Rettungspaket teilte Europas größter Billigflieger Ryanair mit, wegen der Lufthansa-Staatshilfen vor das Gericht der Europäischen Union zu ziehen. Ryanair-Chef Michael O'Leary sagte: "Dies ist ein spektakulärer Fall, in dem ein reicher EU-Mitgliedstaat die EU-Verträge zum Nutzen seiner nationalen Industrie und zum Nachteil ärmerer Länder ignoriert.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr erwartet, dass sich die Nachfrage im Luftverkehr nur langsam erholt und über Jahre unter dem Vor-Corona-Niveau bleibt. dpa Bildfunk picture alliance/Oliver Roesler/Lufthansa/dpa

Lufthansa-Kunden warten noch auf eine Milliarde Euro

Viele Kunden der Lufthansa warten noch darauf, Geld für in der Corona-Krise abgesagte Flüge zu bekommen. Der Personal- und Rechtsvorstand Michael Niggemann nannte die Summe von einer Milliarde Euro, die noch ausstehe. Die gleiche Summe sei bereits ausgezahlt worden.

Das sei der "Anfang eines schmerzhaften Sanierungsflugs", kommentiert Tamara Land aus der SWR-Wirtschaftsredaktion:

Dauer 1:47 min Kommentar zu Lufthansa: "Wohin fliegt der Kranich?" Die Zustimmung der Lufthansa-Aktionäre zum staatlichen Hilfspaket für die Airline sei "der Anfang eines schmerzhaften Sanierungsflugs", meint Tamara Land aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.

22.000 Stellen zu viel?

Der von der Corona-Krise hart getroffene Konzern hat betont, dass er wegen der fehlenden Flugnachfrage 22.000 Stellen abbauen müsse, davon rund die Hälfte in Deutschland. Lufthansa verhandelt derzeit mit den verschiedenen Gewerkschaften. Durch Teilzeitmodelle sowie den Verzicht auf Zulagen und Gehaltssteigerungen sollen möglichst viele Mitarbeiter an Bord bleiben.

Mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo wurde kurz vor der Sammlung eine Einigung erzielt, die Einsparungen von einer halben Milliarde Euro vorsieht. Löhne und Gehälter werden vorerst nicht angehoben. Im Gegenzug bekommen die Kabinenmitarbeiter einen vierjährigen Kündigungsschutz.

Für das Bodenpersonal will Verdi am Freitag weiter verhandeln. Die Gewerkschaft der Piloten, Cockpit, hat nach eigenen Angaben Einsparungen in Höhe von 350 Millionen Euro angeboten.