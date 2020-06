Der Kurs der Lufthansa-Aktie ist in der Corona-Krise stark eingebrochen. Nun verliert das Traditionsunternehmen seinen Platz im Deutschen Aktienindex. Damit steigt das dritte Dax-Gründungsmitglied innerhalb von zwei Jahren aus der ersten deutschen Börsenliga ab.

Die durch die Coronavirus-Krise in Schieflage geratene Fluggesellschaft wird durch die Immobilienfirma Deutsche Wohnen aus dem Nebenwerte-Index MDax ersetzt, wie die Deutsche Börse am Donnerstag mitteilte. Seit 2018 mussten sich die Commerzbank und Thyssenkrupp aus dem Dax verabschieden. Die Lufthansa ist von der Corona-Krise hart getroffen, da der Passagierluftverkehr weltweit fast völlig durch die Reisebeschränkungen eingebrochen ist. Sie wird vom deutschen Staat mit bis zu neun Milliarden Euro Finanzhilfen vor der Insolvenz bewahrt.

"Schade ist es schon", sagt Lufthansa-Chef Spohr

Seit Jahresbeginn brach der Aktienkurs um mehr als 40 Prozent ein - noch nie in der Firmengeschichte ging es innerhalb eines knappen halben Jahres so steil bergab. "Es tut weh, wir sind Gründungsmitglied im Dax", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr in dieser Woche mit Blick auf die bevorstehende Entscheidung. Aber in einer Situation, in der das Unternehmen vom Staat stabilisiert werden müsse, sei die Frage Dax-30 oder MDax nicht relevant. "Schade ist es schon", sagte Spohr. Im MDax muss die Deutsche Pfandbriefbank ihren Hut nehmen, teilte die Deutsche Börse weiter mit.