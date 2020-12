Die Lufthansa hat einen Medienbericht bestätigt, wonach das Unternehmen bis Ende des Jahres 29.000 Stellen abbauen will. Nach Angaben einer Sprecherin sollen die meisten Arbeitsplätze im Ausland wegfallen. Außerdem will das Unternehmen im kommenden Jahr weitere 10.000 Stellen in Deutschland streichen. Wie bei anderen Fluggesellschaften auch ist bei der Lufthansa das Geschäft in der Corona-Krise eingebrochen. Die "Bild"-Zeitung hat berichtet, dass von den neun Milliarden Euro staatlicher Hilfen bereits drei Milliarden aufgebraucht seien.