Der hundertfache Kindesmissbrauch in Lügde hätte verhindert werden können. Zu diesem Schluss kommt eine Sonderermittlerin, über deren Bericht heute im niedersächsischen Landtag beraten wird. Die Ermittlerin spricht von einer Reihe von Fehlern und Pannen des Jugendamts in Hameln und weiterer Behörden. So habe man mehrfach Hinweise auf Pädophilie ignoriert und nicht zusammengearbeitet. Auf dem Campingplatz in Lügde wurden 32 Kinder jahrelang sexuell missbraucht.