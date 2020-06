per Mail teilen

Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke soll die Tat über Jahre geplant haben. Das geht nach Angaben des ZDF-Magazins "Frontal21" aus der Anklageschrift des Oberlandesgerichts in Frankfurt hervor. Laut Bundesanwaltschaft habe Stephan E. seit Mai 2017 Lübckes Haus ausgespäht und dabei mal einen Revolver, mal eine Wärmebildkamera mit sich geführt. Zudem habe er akribische Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Der Prozess gegen E. soll dem Bericht nach am 16. Juni beginnen. Lübcke war Anfang Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses in Nordhessen erschossen worden.