Die Einführung der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infektionen könnte unser Leben künftig erleichtern. Doch kaum wird die App eingeführt, hagelt es schon Kritik. Dabei entpuppen sich die schärfsten Kritiker bei genauerem Blick nur als schlechte Verlierer, meint Kirsten Tromnau in ihrer Kolumne.

Ich könnte verzweifeln: Da geht die Politik samt deutschen Behördenwesen in Corona-Zeiten mal einen schnellen und unbürokratischen Weg und das ist dann auch wieder vielen Leuten nicht Recht. Sechs Landkreise in Rheinland-Pfalz werden die "Luca-App" zur Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infektionen testen. Sie bietet die Möglichkeit, die Kontaktdaten beim Besuch eines Biergartens per Handy mitzuteilen, statt Zettel auszufüllen. Ich finde das praktisch und zeitgemäß.

In sechs Landkreisen in Rheinland-Pfalz wird die Luca-App getestet SWR

Zumal es bereits Proberegionen gibt, in denen die Luca-App erfolgreich eingesetzt wird. Beispielsweise im Raum Freiburg oder in Mecklenburg-Vorpommern. Dort helfen sogar die Geschäfts- und Gastronomiebetreiber beim Einrichten der App auf dem Handy. Die Gesundheitsämter merken in den Modellregionen ebenso eine Arbeitserleichterung, wenn es nach einem Corona-Fall gilt, die Kontakte zu finden.

Der deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Rheinland-Pfalz sieht das aber anders und kündigt an, dass die Gastronomen weiterhin lieber Zettel ausfüllen oder andere App-Alternativen nutzen sollen. Als Grund nennt die Dehoga offene Fragen beim Datenschutz und eine fehlende öffentliche Ausschreibung für andere App-Anbieter. Datenschützer kritisieren tatsächlich, dass die Luca-App die Daten auf einem zentralen Server speichert. Außerdem hat es auch keine öffentliche Ausschreibung gegeben.

Liebe Dehoga in Rheinland-Pfalz, Ihre eigene Dehoga-Barcov-App startete schon im September 2020, speichert die Daten der Nutzer auch zentral auf einem Server und hat sich anscheinend nicht durchsetzen können. Jetzt unterstützen Sie den Nachfolger, "Intrada" und boykottieren die Luca-App? Mit Verlaub, Sie sind schlechte Verlierer.