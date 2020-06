In London hat die Polizei davor gewarnt, am Samstag an Anti-Rassismus-Protesten und geplanten Gegenkundgebungen teilzunehmen. Grund dafür seien die Corona-Beschränkungen. Am vergangenen Wochenende hatte es bei Protestveranstaltungen in mehreren britischen Städten Zusammenstöße zwischen Rechtsextremisten, Black-Lives-Matter-Aktivisten und der Polizei gegeben.