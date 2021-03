Heute ist Equal Pay Day. Das bedeutet: Wenn Frauen genauso hoch bezahlt würden wie Männer, könnten sie sich bis heute freinehmen - und hätten Ende Dezember dennoch genauso viel verdient, wie derzeit für ein volles Jahr. Was also tun gegen die Lohnlücke?

Bereits seit Jahren begeht Deutschland um diese Zeit im März den Equal Pay Day. Die nackten Zahlen zeigen, dass Frauen in Deutschland weniger Geld verdienen als Männer. Durchschnittlich 18,62 Euro bekommt eine Frau in Deutschland brutto in der Stunde. Bei einem Mann sind es gut vier Euro mehr, nämlich 22,78 Euro. So hat es das Statistische Bundesamt für das Jahr 2020 ausgerechnet. Die Lücke, das sogenannte Gender-Pay-Gap, beträgt somit 18 Prozent.

Frauen sind seltener in gut bezahlten Führungspositionen

Die Ursachen sind überwiegend strukturell: Frauen sind seltener in gut bezahlten Führungspositionen und üben viel häufiger als Männer Berufe aus, die schlechter bezahlt sind, zum Beispiel in der Pflege, in der Kinderbetreuung, im Einzelhandel oder anderen Dienstleistungsberufen.

Die Statistiker vergleichen aber auch immer wieder Männer und Frauen mit gleicher oder gleichwertiger Qualifikation. Hier beträgt der Unterschied noch sechs Prozent. Daran konnte auch das für diese Fälle geschaffene Entgelttransparenzgesetz nichts ändern. Kritiker des Gesetzes sagen, Frauen hätten es nach wie vor sehr schwer, wirklich transparent zu erfahren, wie viel eigentlich der männliche Kollege verdient.