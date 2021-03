per Mail teilen

Diese Woche stand im Zeichen wichtiger Personalien. Sie stellen die Weichen für die Zukunft. Beim Blick zurück tun sich unerwartete Parallelen auf, meint Jan Seidel in seiner Kolumne.

Das ist doch komisch, oder? Joachim Löw hört in diesem Jahr als Fußball-Nationaltrainer auf, nach der Europameisterschaft. Und Angela Merkel hört auch in diesem Jahr auf, als Kanzlerin, nach der Bundestagswahl. Beide nach mehr oder weniger 15 Jahren im Amt. Beide hatten ihre größten Erfolge ungefähr bis 2014 – und sind danach in schwieriges Fahrwasser geraten.

Die Kolumne von Jan Seidel können Sie hier auch als Audio hören:

Beide gehen zwar auf dem Papier aus freien Stücken, aber eben doch nicht ganz unbedrängt. Weil Beide mit neuen Entwicklungen so ihre Probleme hatten: Dem Pressing, also dem schnellen Druck-machen nach Ballverlust – und dem schnellen Umschaltspiel, von Abwehr auf Angriff nach Ballgewinn. Gerade Angela Merkel neigt zum – etwas überholten – Ballbesitzspiel: Sie mag es, den politischen Ball flach zu halten und in endlosen Stafetten hin- und herspielen zu lassen, während sie darauf wartet, dass der Gegner Fehler macht – und bei Löw ist das nicht viel anders.

Weltmeister

Tatsächlich ist aus Merkels Amtszeit nur ein schneller Umschalt-Moment überliefert – das war der im Spiel gegen die Atomkraft, nach Fukushima. Gut: Angela Merkel ist nie – wie Joachim Löw – Weltmeister geworden, dafür hat sie aber auch nie 0 zu 6 gegen Spanien verloren, das gleicht sich also aus. Auch bemerkenswert: Sowohl Joachim Löw als auch Angela Merkel hatten immer wieder Probleme mit den Bayern. Einerseits brauchen sie die, andererseits mussten beide feststellen, dass die auch ganz schön nerven können.

Und hier ist noch nicht Schluss. Wer genau hinsieht, stellt fest, dass Angela Merkel und Joachim Löw witzigerweise beide auch ziemlich ähnliche Haarfrisuren tragen. Wobei das bei Löw immer ein bisschen aus der Zeit gefallen aussieht – und bei Merkel eher praktisch. Friseure würden jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber die sind im Moment beschäftigt.

Für uns – als politisch interessierte Fußball-Fans oder fußballerisch interessierte Polit-Fans – bleibt die Frage: Was kommt danach? Das Bewährte hat sich abgenutzt und wird ausgetauscht. Und wir fragen uns, ob das, was danach kommt, wirklich besser wird.

Ich persönlich kann dazu nur sagen: Bitte nicht Lothar Matthäus. Für keinen der beiden Posten.