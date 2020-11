Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat für die letzten drei Länderspiele in diesem Jahr zwei Neulinge nominiert. Der Augsburger Innen-Verteidiger Felix Uduokhai und Außenverteidiger Philipp Max von PSV Eindhoven gehören erstmals zum Kader. Am kommenden Mittwoch trifft die Nationalelf in einem Testspiel in Leipzig auf Tschechien. Gegner in den beiden abschließenden Gruppenspielen der Nations League sind dann die Ukraine und Spanien.