Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs bleiben offen. Aber was ist mit Märkten, die ein breites Sortiment haben von Drogerieartikeln über Spielwaren bis Elektronik?

Grundsätzlich gilt: Sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz haben alle Geschäfte geschlossen, die keine „Waren des täglichen Bedarfs“ verkaufen. Modehäuser zum Beispiel oder Schuhläden und Buchhandlungen sind geschlossen. Geöffnet sind Supermärkte, Getränkehändler, Babyfachmärkte, Zeitschriftenläden oder zum Beispiel auch Geschäfte, die Tierfutter verkaufen. Auch Apotheken, Sanitätshäuser und Drogerien wie beispielsweise dm-Märkte, Müller und Rossmann bleiben geöffnet.

Geöffnete Läden dürfen gesamtes Sortiment verkaufen

Mal schnell noch ein Buch als Weihnachtsgeschenk im Supermarkt kaufen oder Weihnachtsdeko im Drogerieladen - auf diese Idee könnten im Lockdown viele kommen. Ob das im Sinne der Kontaktreduzierung ist, wenn alle in die wenigen noch geöffneten Läden kommen, ist die eine diskussionswürdige Frage. Die andere ist: Dürfen die Läden auch andere Waren verkaufen, die nicht zum "täglichen Bedarf" gehören? Wenn Drogerien auch Spielsachen und Supermärkte Kleidung verkaufen, dann ist entscheidend, wo der Schwerpunkt des Verkaufs liegt. Ein Supermarkt, der Lebensmittel verkauft und außerdem noch Klamotten oder Fernseher, darf geöffnet haben und er darf auch sein ganzes Sortiment verkaufen. Im Einzelfall entscheidet immer das Ordnungsamt einer Kommune, ob ein Laden geöffnet haben darf oder nicht.

Unterschiedliche Regeln in Bundesländern

Die Bundesländer haben zum Teil höchst unterschiedliche Regeln: In Rheinland-Pfalz dürfen zum Beispiel Blumengeschäfte nicht öffnen, in Hessen aber schon. Auch bei Buchhandlungen gehen die Meinungen auseinander: In Berlin, Sachsen-Anhalt und Brandenburg haben sie geöffnet, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind sie geschlossen. Unterschiede gibt es auch beim sogenannten Click&Collect-Service, einem Abholangebot, bei dem Kunden vorbestellte Waren am Laden abholen können. In Baden-Württemberg hat die Landesregierung Abholangebote im Handel während des Corona-Lockdowns bis 10. Januar verboten. Rheinland-Pfalz und andere Länder erlauben es. Die unterschiedlichen Regeln in den Ländern könnten dazu führen, dass Menschen für die Besorgung von Weihnachtsgeschenken in andere Bundesländer reisen und das ist ja auch nicht im Sinne des Lockdowns. In allen Bundesländern dürfen Händler aber weiterhin selber liefern oder liefern lassen.