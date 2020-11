Die Hundstage setzen uns gerade mehr zu als die Corona-Pandemie. Martin Rupps möchte die Hitzewelle im Sommer trotzdem nicht missen.

Die Hundstage nerven im Augenblick mehr als die Corona-Pandemie. Wieder ist der "Feind" unsichtbar. Und schläft nicht. Vor der Hitze gibt es kein Entrinnen, zu keiner Tages- und Nachtstunde. Moderne Technik hält uns die Wärme stundenweise vom Hals, damit wir mit kühlem Kopf arbeiten können. Aber wer schläft schon neben einem lauten Wasserkühler, der feucht-kalten Wind macht, ein?

An Hundstagen hilft auch eine Dusche unterm Rasensprenger dpa Bildfunk Christoph Soeder/dpa

Ich glaube, die hohen Temperaturen und die Schwüle sind gar nicht das Problem. In Nicht-Corona-Zeiten reisen wir im Sommer an Orte, wo es noch heißer und schwüler sein kann. Was – wenigstens mir – auf den Wecker geht, ist der Verlust von Routinen. Von vertrauten Abläufen. Plötzlich wird es gegen Abend nicht kühler, sondern heißer. Mitten in der Nacht ist es so heiß, dass ich nicht schlafen kann. Normalerweise bietet die Wohnung Schutz vor allen Wettern. Dieses eine Mal im Jahr nicht.

Kalte Dusche im Sommer, Schneeballschlacht im Winter

Mir würde trotzdem, glaube ich, etwas fehlen, wenn es die Hundstage nicht mehr gäbe. Für mich ist die zweite kalte Dusche an einem Hitzetag eine Art Schneeballschlacht am Weihnachtsmorgen – ein an die Jahreszeit gebundenes, deshalb nicht häufiges Erlebnis. Im Frühling freue ich mich auf Spaziergänge in der blühenden Natur. Im Herbst drücken morgendliche Nebelschwaden auf die Landschaft und das Gemüt. Und auf jede Kälte- oder Hitzewelle bin ich so wenig vorbereitet wie der Autofahrer, der mit Sommerreifen im ersten Schnee einen Unfall baut.

"Zwischen 20 und 30 Grad das ganze Jahr über", sagen mir viele Leute, wenn es um ihr Wunschklima geht. Ich fände ein solches Wetter langweilig. Ich möchte im Jahreslauf frieren oder schwitzen und zwischendurch froh sein, weder das eine noch das andere zu müssen. Eine Welt, in der Menschen ihr Wetter selbst machen, wäre, glaube ich, öde.