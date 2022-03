per Mail teilen

Millionen Menschen sind nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine auf der Flucht. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind bereits viele Geflüchtete angekommen, die Welle der Solidarität ist enorm. Im SWR-Extra "Krieg in der Ukraine: Der Südwesten hilft" (ab 18:15 Uhr im Livestream) wird sich unter anderem auch Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (CDU) zur aktuellen Lage äußern.