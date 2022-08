Jetzt live: Rhein in Flammen 2022

Leuchtende Himmelsbilder und stimmungsvolle Musikkulisse an Rhein und Bodensee: In einer großen Livesendung vereinigt der SWR die Großveranstaltungen "Rhein in Flammen in Koblenz" und das "Konstanzer Seenachtfest" zu einer abendfüllenden Feuerwerkshow. Sehen Sie hier den Livestream von 20:15 Uhr bis 23:30. Im Anschluss folgt bis 2:30 Uhr ein Best of von "Rhein in Flammen".