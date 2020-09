In Berlin hat das "20. Internationale Literaturfestival" begonnen. Der Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa hielt in der Philharmonie die Eröffnungsrede. Am Donnerstag soll der Peruaner dort mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unter anderem über die Pandemie-Zeit in Europa und Lateinamerika diskutieren. Zudem startet in der Hamburger Elbphilharmonie das "Harbourfront-Literaturfestival". Es beginnt mit einer Lesung des Schriftstellers Navid Kermani zum Thema "Literatur und Musik - eine ewige Liebe". Beide Veranstaltungen finden trotz Corona mit Publikum statt.