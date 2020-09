per Mail teilen

Die FDP will nach den Worten von Parteichef Christian Lindner im kommenden Jahr wieder Regierungsverantwortung im Bund übernehmen. Ziel sei es, dass die Liberalen nach der Bundestagswahl wieder zur Bildung einer Regierung benötigt würden, sagte Lindner in Berlin auf dem Bundesparteitag. Man wolle dafür sorgen, dass eine andere Wirtschafts- und Finanzpolitik gemacht werde. Lindner forderte auch, das Gesundheitswesen zu digitalisieren und die Impfstoffentwicklung zu stärken. Es gehe darum, den Schutz der Gesundheit mit dem Schutz der Freiheit zu vereinbaren. Am Ende dürfe das Virus nicht über die Freiheit triumphieren. Auf Vorschlag von Lindner soll auf dem Parteitreffen heute der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing die bisherige Generalsekretärin Linda Teuteberg vorzeitig ablösen.