Bei der Bund-Länder-Runde zu Corona am Dienstag gab es mächtig Zoff. Und gemeinsame Entscheidungen, an die sich dann nicht alle halten wollen - Winfried Kretschmann etwa. Laura Koppenhöfer lobt ihn dafür.

Spätestens seit diesem Dienstag sollte dem letzten misstrauischen Maßnahmenzweifler klar sein: Das Verhandeln und Verordnen von Corona-Regeln macht keinen Spaß - und darum macht es auch niemand zum Spaß. Nein, auch nicht, um mal "so richtig durchzuregieren". Mit jeder Bund-Länder-Runde wird deren Abwägen, Ringen und Streiten schwieriger, langwieriger und hitziger. Was ich angesichts der Tragweite und der Komplexität nicht nur normal, sondern gut finde: Da wird unsere vom Infektionsschutzgesetz schwer gebeutelte Demokratie mit Leben gefüllt!

Die Kolumne von Laura Koppenhöfer können Sie hier auch im Audio hören:

Umso erstaunlicher fand ich die hörbar genervte Interview-Frage einer Journalistin am Abend der Gespräche, wer oder was denn da so lange brauche und warum schon wieder dieses föderale Durcheinander. Und nicht nur sie schien das gestört zu haben.

Abweichung vom Bundeskurs

Mich aber beruhigt es enorm, dass da ordentlich gestritten und nicht einfach jede von Merkels Forderungen, die Regeln nochmal zu verschärfen, durchgewunken wurde. Schon weil sich das Kanzleramt offenbar eher einseitig virologisch beraten lässt und die Perspektiven zum Beispiel der Kindermedizin oder der Sozialwissenschaften wenig beachtet. Es beruhigt mich auch, dass die Ministerpräsidentinnen und ihre Kollegen in gut begründeten Fällen vom Bundeskurs abweichen.

Wahlkampf ist kein guter Grund. Auch deshalb kriegt Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Kretschmann so viel Gegenwind, weil er sich einen etwas beschleunigten Fahrplan für Grundschulen und Kitas zumindest offenhält. Und damit - keine zwei Monate vor der Landtagswahl - dem Druck von CDU-Kultusministerin und Dauer-Wahlkämpferin Eisenmann nachzugeben scheint. Die fabulierte so früh von Schulöffnungen "unabhängig vom Inzidenzwert", dass sowohl der Wahlkampfeffekt als auch die Amtstauglichkeit fraglich sind.

Ausnahmen für Kinder

Trotzdem nehme ich Kretschmann seine Überzeugung und sein Bewusstsein dafür ab, dass Kinder mehr sind als ein zu erforschender Faktor in der Pandemie, auch mehr als ein Betreuungsproblem. Sein Bewusstsein dafür, dass viele der isolierten Kinder in Entwicklung und Bildung ausgebremst werden, zeigte sich ja schon bei der baden-württembergischen Version der Kontaktbeschränkungen, die Kinder bis 14 nicht mitzählt. Wofür er auch wegen Abweichlertums öffentlich Prügel bekam.

Natürlich sind die Infektions- und vor allem die Todeszahlen zu hoch, die Intensivstationen zu voll. Und natürlich sind die Virusmutationen potenziell gefährlich, werden allerdings noch zu selten erkannt. Was die bisherigen Zahlen zur Verbreitung wenig aussagekräftig macht. Wegen dieser und anderer statistischer Wissenslücken, die es nach wie vor gibt, ist eine differenzierte Corona-Politik notwendig, die auch soziale Nebenwirkungen stärker beachtet. Gerade weil wir alle sicher noch eine ganze Weile durchhalten müssen.

Darum, liebe Kanzlerin, liebe Chefs und Chefinnen der Länder, streitet euch bitte weiterhin!