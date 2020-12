Lidl, Kaufland, Rewe und Penny reagieren auf die Forderung von Landwirten und erhöhen die Preise für Schweinefleischprodukte. Hilft das den Bauern oder ist das nur Werbung?

Nach massiven Protesten der Landwirte haben die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland, sowie die Rewe Group, zu der auch Penny gehört, angekündigt, den Erzeugern von Schweinefleisch mehr Geld zu zahlen. So hat Lidl beispielsweise den Preis für zehn Schweinefleisch-Produkte um einen Euro pro Kilo Fleisch erhöht. Das Pfund Hackfleisch beim Discounter Lidl kostet damit ab sofort 3,20 Euro statt wie bisher 2,70 Euro. Mit den Mehreinnahmen beim Schweinefleisch will der Discounter die Bauern unterstützen, indem das Geld direkt an die Landwirte gehen soll. Diese fordern seit langem eine bessere Bezahlung.

Für die Branche, die durch die Afrikanische Schweinepest enorm unter Druck geraten ist, ist das sicher eine wichtige Unterstützung – aber vorerst wohl nicht mehr als ein Signal. Denn die Preise für Schweinefleisch sind in den vergangenen Wochen geradezu abgestürzt. Die Händler kaufen also viel günstiger ein. Allerdings verkaufen sie Fleisch bislang an die Verbraucher zu den gleichen Preisen wie zuvor.

Bauern fordern dauerhafte Unterstützung

Diesen Gewinn hätten Händler schon in der Zwischenzeit längst an die Bauern weitergeben können, wenn sie den Landwirten hätten helfen wollen. Hinzu kommt: es ist völlig offen wie lange diese Aktionen laufen. Lidl hat sich auf Nachfrage dazu nicht geäußert. Und Rewe schreibt „bis auf Weiteres“. Das ist sehr dehnbar.

Gut möglich also, dass es die Unterstützung nur im Dezember gibt, damit die Landwirte im wichtigen Weihnachtsgeschäft Ruhe geben und nicht zeitweise oder gar dauerhaft Auslieferungen blockieren.

Denn das wollen die Landwirte eigentlich: dauerhafte, nachhaltige Unterstützung, eine Wertschätzung ihrer Arbeit, die sich auch in Geld auszahlt. Und deshalb begrüßte Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands die Aktion von Lidl zwar als wichtiges Signal, aber er fordert eine dauerhafte Unterstützung der großen Vier Konzerne im deutschen Lebensmitteleinzelhandel, etwa einen Deutschlandbonus auf Produkte zu zahlen, die hier produziert werden. Denn, so die Begründung, in Deutschland seien die Anforderungen an Tier- und Umweltschutz höher als in vielen anderen Ländern.

Immerhin geht zumindest Rewe etwas mehr auf die Bauern zu. Das Unternehmen spricht davon, den Verkauf regionaler Produkte stärker ausbauen und sich mehr in Sachen Tierwohl engagieren zu wollen. Ob damit auch höhere Preise für die Erzeuger verbunden sind, lässt sich daraus aber nicht erkennen.