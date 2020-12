Zwei Krawallnächte in Folge haben in Leipzig Empörung ausgelöst. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) verurteilte die Gewaltausbrüche mutmaßlicher Linksextremisten und sagte, man schaffe keinen Wohnraum, indem man Polizisten angreife und Barrikaden anzünde. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Monika Lazar schrieb auf Twitter, Gewalt sei keine Lösung und kontraproduktiv in der Debatte um bezahlbare Mieten. In Leipzig hatte es an zwei Abenden hintereinander Ausschreitungen gegeben, nachdem Polizisten besetzte Häuser geräumt hatten.