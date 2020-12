Die Wissenschaftlerinnen Asifa Akhtar (Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik, Freiburg) und Katerina Harvati-Papatheodorou (Eberhard Karls Universität, Tübingen) gehören zu den Trägerinnen des mit je 2,5 Millionen Euro dotierten Leibniz-Preises 2021. Die Auszeichnungen sollen am 15. März in einem virtuellen Rahmen verliehen werden, wie die Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) am Donnerstag in Bonn mitteilte. Ein Ausschuss hatte aus 131 Vorschlägen die vier Wissenschaftlerinnen und sechs Wissenschaftler ausgewählt, die nun geehrt werden. Akhtar forscht zu genetischen Prozessen in Zellen, unter anderem beim X-Chromosom. Harvati-Papatheodorous Forschung beschäftigt sich unter anderem mit der Evolution des Menschen und seiner nächsten Verwandten.