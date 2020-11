Lebensmittelkontrolleure haben in Deutschland im vergangenen Jahr viele Verstöße in Herstellerbetrieben aufgedeckt. In der Gastronomie seien zum Beispiel oft Fehler bei der Desinfektion von Maschinen zum Aufschlagen von Schlagsahne gemacht worden. 41 Prozent der mehr als 1.800 kontrollierten Betriebe hätten nicht ausreichend nachgespült, teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit. Desinfektionsmittel in bedenklichem Maß wurde in Pangasius-Fischfilets nachgewiesen. Außerdem bemängelten die Kontrolleure Oregano-Proben, die häufig mit billigeren Pflanzenresten wie Olivenblättern gestreckt wurden.