Meinung: Mehr Getreide auf deutschen Äckern!

Infolge des Krieges in der Ukraine drohen weltweit Lebensmittel knapp zu werden. Die Vorschläge, wie in Deutschland mehr Lebensmittel angebaut werden können, reichen von mehr Subventionen bis weniger Fleisch. Stefan Giese beeindruckt das nicht.

In den Regalen der Supermärkte tun sich wieder Lücken auf. Vor allem Sonnenblumenöl und Mehl sind dort zur Mangelware geworden, weil sie als Hamsterware in den Vorratskammern der Verbraucher vor sich hinstauben. Offensichtlich fürchten viele, dass Russlands Krieg gegen die als "Kornkammer Europas" bekannte Ukraine auch in Deutschland zu ernsthaften Versorgungsengpässen führen wird. Schließlich exportiert kaum ein Land so viel Getreide und Sonnenblumenöl wie eben die Ukraine – doch das dürfte sich bis auf Weiteres erledigt haben.

Vom Feld für den Magen: Getreide dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Dass es in Deutschland tatsächlich so weit kommt, gilt als eher unwahrscheinlich. Der Vizepräsident des Handelsverbands Deutschland (HDE), Björn Fromm, jedenfalls versucht, mit dem Satz zu beruhigen: "Es gibt genug Kalorien für die Bevölkerung". Mehr als wahrscheinlich sind dagegen weitere empfindliche Preissteigerungen für Nahrungsmittel in Deutschland. Auch zeichnet sich bereits ab, dass die kriegsbedingten Ernteausfälle in der Ukraine katastrophale Folgen in ärmeren Regionen der Welt haben werden.

Genug Gründe also, sich Gedanken zu machen, wie die heimische Landwirtschaft in die Bresche springen kann und ihrerseits mehr Lebensmittel auf den Markt bringt. Die Vorschläge dazu bleiben bisher allerdings weitgehend im Bereich des Erwartbaren. Eberhard Hartelt vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz verlangt ein "Entlastungsprogramm für die Landwirtschaft", sprich: zusätzliche Subventionen.

Die Naturschützer des BUND wiederum behaupten, es sei am wichtigsten den "Hebel bei der Fleischproduktion anzusetzen". Darum ist es für sie auch kein Problem, wenn Agrarflächen mit Photovoltaik-Anlagen zugepflastert werden anstatt auf ihnen Lebensmittel anzubauen. Diese Absurdität zu beenden, hat Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) vorgeschlagen. In Anbetracht der übrigen Debattenbeiträge ist ihm da fast schon ein Geistesblitz gekommen.