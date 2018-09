Lawrow: Nicht schuld am Giftanschlag auf Ex-Spion

Im Fall des vergifteten Doppelagenten Sergei Skripal hat die russische Regierung Zugang zu Beweisproben gefordert. Außenminister Sergei Lawrow erklärte, Russland sei in dem Fall unschuldig und zur Zusammenarbeit bereit - wolle sich aber die Proben des Nervengifts genauer anschauen. Lawrow reagierte damit auf Anschuldigungen der britischen Premierministerin Theresa May. Sie hatte gestern die russische Regierung für den Giftanschlag auf den Ex-Spion im englischen Salisbury verantwortlich gemacht. Russland solle sich innerhalb 24 Stunden erklären, so May.