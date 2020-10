per Mail teilen

Russland will mit Gegenmaßnahmen auf neue EU-Sanktionen reagieren. Das hat der russische Außenminister Sergei Lawrow angekündigt. Gleichwertige Antworten seien Praxis in der Diplomatie. Die EU verhängt nach Medien-Informationen wegen des Vergiftungs-Falls Alexej Nawalny Sanktionen gegen sechs Russen und ein russisches Forschungsinstitut. Es geht um Vermögens-Sperren und Einreiseverbote. Die Deutsche Presseagentur meldet, dass sich die Strafmaßnahmen unter anderem gegen Mitarbeiter der russischen Sicherheitsbehörden richten. Die russische Führung hat eine Verwicklung in den Fall Nawalny mehrfach bestritten.