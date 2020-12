In Teilen der Alpen sorgt meterhoher Neuschnee für erhebliche Verkehrsprobleme. Nach Angaben des Zivilschutzes ist unter anderem der Brenner-Pass zwischen Österreich und Italien betroffen, wo Bahnverbindungen unterbrochen und Straßen zeitweise gesperrt werden mussten. In Südtirol fiel in vielen Haushaltender Strom aus. Österreich hat für Osttirol die höchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Auch hier waren Tausende Haushalte ohne Strom. Viele Straßen sind nur mit Schneeketten befahrbar. In der Schweiz beeinträchtigt der viele Schnee den Betrieb an der Matterhorn-Gotthard-Bahn.